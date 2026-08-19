Новак назвал финансирование инвестиций изнутри РФ главным сдвигом в экономике

Рост финансирования инвестиций за счёт внутренних источников является главным структурным сдвигом в российской экономике, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, таким образом замещаются внешние потоки средств.

«При этом существенно, до 7%, увеличилась доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций и снизилась роль бюджетных инвестиций, их доля сократилась до 15,4 %», — сказал зампред Кабмина после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Новака, в инвестициях сохраняется высокая доля средств госкомпаний — на долю пяти крупнейших из них приходится свыше 15% всех вложений. По мнению вице-премьера, этот. тренд продолжится и в ближайшие годы, и уже ведётся работа по запуску нового инвестиционного цикла.

Ранее Александр Новак назвал главную задачу, которая сейчас стоит перед российскими властями. По его словам, это переход к модели устойчивого развития национальной экономики.