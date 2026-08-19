Новак назвал основной задачей РФ переход к устойчивому развитию экономики

Основной задачей России является переход к модели устойчивого развития экономики, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его проводит президент Владимир Путин.

«Экономика РФ за последние три года в реальном выражении выросла более чем на 10%, около 3,3% в год», — отметил зампред Правительства.

Ранее Владимир Путин объяснил, куда необходимо направлять инвестиции для развития российской экономики. По словам президента, это должны быть проекты, рассчитанные на внутренний спрос и технологическое развитие страны.