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19 августа, 12:45

Новак назвал основной задачей РФ переход к устойчивому развитию экономики

Александр Новак. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александр Громов

Александр Новак. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александр Громов

Основной задачей России является переход к модели устойчивого развития экономики, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его проводит президент Владимир Путин.

«Экономика РФ за последние три года в реальном выражении выросла более чем на 10%, около 3,3% в год», — отметил зампред Правительства.

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Ранее Владимир Путин объяснил, куда необходимо направлять инвестиции для развития российской экономики. По словам президента, это должны быть проекты, рассчитанные на внутренний спрос и технологическое развитие страны.

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Матвей Константинов
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