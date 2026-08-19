Министры транспорта, финансов и энергетики задержались у Путина после заседания Совета по развитию

Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил задержаться трёх министров и нескольких чиновников.

Речь идёт о министре транспорта Андрее Никитине, главе Минфина Антоне Силуанова и министре энергетики Сергее Цивилёве.

То же коснулось губернатора Приморского края Олега Кожемяко, помощника российского лидера Владимира Мединского и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«У меня просьба. <...> Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилёв. Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста», — сказал глава государства.

Ранее в ходе заседания Владимир Путин назвал главное условие развития российской экономике. По словам президента, это повышение инвестиционной активности.