Министры транспорта, финансов и энергетики задержались у Путина после заседания Совета по развитию
Путин после Совета по развитию попросил остаться Никитина, Силуанова и Цивилёва
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил задержаться трёх министров и нескольких чиновников.
Речь идёт о министре транспорта Андрее Никитине, главе Минфина Антоне Силуанова и министре энергетики Сергее Цивилёве.
То же коснулось губернатора Приморского края Олега Кожемяко, помощника российского лидера Владимира Мединского и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
«У меня просьба. <...> Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилёв. Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста», — сказал глава государства.
Ранее в ходе заседания Владимир Путин назвал главное условие развития российской экономике. По словам президента, это повышение инвестиционной активности.
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