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Опубликовано 28 сентября, 12:49

Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписан в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был генеральным директором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал заместителем председателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.

На посту вице-премьера Савельев курировал Минтранс, Росавиацию, Ространснадзор, Росавтодор и Росморречфлот, а также национальные проекты и инфраструктурные программы в транспортной сфере.

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Напомним, ранее вице-премьер Виталий Савельев был едложен на должность заместителя председателя Государственной думы от фракции «Единая Россия».

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Александра Вишнякова
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