Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера

С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был генеральным директором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал заместителем председателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.