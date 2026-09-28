Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера
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Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписан в связи с его избранием депутатом Государственной думы.
С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был генеральным директором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал заместителем председателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.
На посту вице-премьера Савельев курировал Минтранс, Росавиацию, Ространснадзор, Росавтодор и Росморречфлот, а также национальные проекты и инфраструктурные программы в транспортной сфере.
Напомним, ранее вице-премьер Виталий Савельев был едложен на должность заместителя председателя Государственной думы от фракции «Единая Россия».
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