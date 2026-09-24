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Опубликовано 24 сентября, 13:54

Зампред Правительства Савельев может стать вице-спикером Госдумы

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Вице-премьер Виталий Савельев предложен на должность заместителя председателя Государственной думы от фракции «Единая Россия». Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР.

«Заместители председателя Государственной думы от нашей фракции — Алексей Васильевич Гордеев, Александр Дмитриевич Жуков, Анна Юрьевна Кузнецова, Виктория Валерьевна Абрамченко, Виталий Геннадиевич Савельев и Владимир Абдуалиевич Васильев», — сказал Медведев.

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Ранее стало известно ещё об одном кадровом решении, связанном с руководством Госдумы нового созыва. ЛДПР выдвинула Марию Воропаеву на должность вице-спикера нижней палаты парламента. Сейчас она возглавляет фракцию партии в Мосгордуме. О соответствующем решении 21 сентября объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Александра Мышляева
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