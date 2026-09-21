Мария Воропаева займёт кресло вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР
Обложка © VK / Мария Воропаева
Руководство ЛДПР определилось со своей кандидатурой на ключевой пост в Государственной думе девятого созыва. Должность заместителя председателя нижней палаты парламента займёт Мария Воропаева, которая в настоящее время возглавляет партийную фракцию в Мосгордуме.
О кадровом решении официально сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
«Рядом со мной руководитель федерального избирательного штаба Мария Александровна Воропаева, одновременно она является руководителем нашей фракции в Московской городской думе. Мария Александровна будет вице-спикером Государственной думы девятого созыва от ЛДПР», — заявил лидер партии.
По оценке Слуцкого, политик блестяще проявила себя в текущем электоральном цикле, координируя работу избирательного штаба на общенациональном уровне. Глава партии также подчеркнул её результативность в столичном парламенте, охарактеризовав Воропаеву как «знакового политика в стране».
Лидер ЛДПР выразил уверенность, что накопленный законотворческий и организационный опыт позволит Марии Воропаевой успешно и достойно представлять интересы фракции в руководящем составе Государственной думы нового созыва.
Трёхдневное голосование по выборам нового созыва Государственной Думы и совмещённым кампаниям проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года в общей сложности распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей различного уровня. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что выборы в Государственную Думу являются важнейшим внутриполитическим событием для всей страны.
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