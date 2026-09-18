Зампред Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Его рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей на заседании 22 сентября.

Речь идёт о прекращении полномочий Глазова как судьи, заместителя председателя Верховного суда РФ и председателя Судебной коллегии по гражданским делам.

«Заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрят 22 сентября 2026 года», — говорится в информации ВККС.

Ранее Life.ru писал о планах Верховного суда масштабно внедрить искусственный интеллект в работу судей. Предполагается, что к 2030 году сервисами на базе ИИ будут постоянно пользоваться более 95% российских судей. При этом окончательные решения по делам должны по-прежнему принимать люди.