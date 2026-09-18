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Опубликовано 18 сентября, 15:21

Зампред Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке

Юрий Глазов. Обложка © Wikipedia / Council.gov.ru

Юрий Глазов. Обложка © Wikipedia / Council.gov.ru

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Его рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей на заседании 22 сентября.

Речь идёт о прекращении полномочий Глазова как судьи, заместителя председателя Верховного суда РФ и председателя Судебной коллегии по гражданским делам.

«Заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрят 22 сентября 2026 года», — говорится в информации ВККС.

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Александра Мышляева
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