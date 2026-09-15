ИИ для 95% судей: Верховный суд готовит масштабное внедрение нейросетей

Более 95% российских судей к 2030 году должны постоянно пользоваться сервисами на базе искусственного интеллекта. Такой ориентир закреплён в концепции внедрения ИИ в судопроизводство, утверждённой председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Нейросети планируют задействовать практически на всех этапах работы с делом. Они смогут проверять поступающие документы, определять категорию и подсудность спора, искать формальные недостатки, рассчитывать госпошлину и структурировать материалы.

Во время заседаний ИИ предполагается использовать для распознавания речи, подготовки протоколов и поиска подходящих норм права и судебной практики. Система также сможет находить противоречия в позициях сторон и доказательствах, составлять хронологию событий и помогать при подготовке проектов судебных актов.

К 2030 году с помощью нейросетей рассчитывают формировать не менее 90% протоколов заседаний и 30–50% проектов процессуальных документов. При этом не менее 80% подготовленных ИИ проектов должны приниматься судьями без существенных исправлений.

Отдельный раздел концепции посвящён рискам. Среди них названы «галлюцинации» моделей с выдуманными нормами и судебными актами, утечки персональных данных, кибератаки, зависимость от зарубежных решений, возможное снижение независимости судьи и сопротивление судейского сообщества.

Для снижения угроз результаты работы алгоритмов должны проверяться человеком, а сами системы — работать в закрытом контуре на отечественных технологиях. Использование публичных ИИ-сервисов для судебных задач концепция не предусматривает. Окончательное решение по делу в любом случае остаётся за судьёй.

Ранее Life.ru рассказывал о тестировании четырёх больших языковых моделей в российских судах. Игорь Краснов подчёркивал, что нейросеть должна стать помощником судьи, но не сможет самостоятельно оценивать доказательства и выносить итоговый вердикт. Пилотные решения обучают на правовых позициях Верховного суда и судебной практике.