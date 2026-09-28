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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:25

Губернатор Бочаров отказался от мандата Госдумы в пользу ветерана СВО

Андрей Бочаров. Обложка © VK / Андрей Бочаров

Андрей Бочаров. Обложка © VK / Андрей Бочаров

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оформил отказ от мандата депутата Госдумы девятого созыва. Региональное отделение «Единой России» сообщило, что место получит ветеран СВО Игорь Воробьёв.

На выборах Бочаров возглавлял региональную группу № 45 федерального списка партии. Воробьёв также входил в эту группу и числился депутатом Волгоградской областной думы. Он возглавляет региональный филиал Центра «ВОИН» и состоит в генеральном совете «Единой России».

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Ранее сообщалось, что во фракцию ЛДПР в Госдуме девятого созыва вошли 24 депутата, включая избранного самовыдвиженца. От партии 21 человек прошёл в Думу по федеральному списку и ещё двое победили в одномандатных округах. Двадцать четвёртым членом фракции стал Илья Дроздов, избранный самовыдвиженцем в Ставропольском крае.

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Татьяна Миссуми
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