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Опубликовано 25 сентября, 11:27

Депутат Госдумы Цед отказался от мандата в Заксобрании Петербурга

Обложка © Telegram / Единая Россия. Санкт-Петербург

Обложка © Telegram / Единая Россия. Санкт-Петербург

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Цед отказался от мандата в Законодательном собрании Санкт-Петербурга восьмого созыва. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

«В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило заявление от избранного депутата Николая Цеда», — написал глава горизбиркома.

Цед был избран в городской парламент по региональной группе № 12 списка «Единой России». В поданном заявлении он официально отказался от получения депутатского мандата.

Николай Цед является депутатом ГД с 2021 года. На прошедших в сентябре выборах он также был избран в Госдуму по 215-му одномандатному округу Санкт-Петербурга.

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Ранее Life.ru сообщал о предварительных итогах выборов в Госдуму в Петербурге. После обработки 95,06% протоколов Цед лидировал в 215-м округе с 56,94% голосов.

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Милена Скрипальщикова
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