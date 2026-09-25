Мандаты получены, пора за удостоверениями: ЦИК ждёт новых депутатов 29 сентября

Новоизбранных депутатов Госдумы девятого созыва пригласили в Центризбирком 29 сентября для получения удостоверений. Дату официального вручения объявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании, посвящённом утверждению итогов парламентских выборов.

Комиссия уже направила соответствующие уведомления парламентариям и готовит телеграммы в регионы. До назначенного дня им необходимо представить все предусмотренные документы и сведения.

«И 29 сентября ждём вас здесь, будем вручать уже официальное вам удостоверение избранных депутатов», — сообщила Памфилова.

Глава Центризбиркома также обратилась к руководителям политических партий. Она поблагодарила их за участие в избирательной кампании, отметила предвыборные программы и пожелала продолжить работу в интересах граждан.

Заседание ЦИК завершилось исполнением государственного гимна России.

Ранее Life.ru сообщал, что окончательные итоги выборов ЦИК планировал утвердить 25 сентября . Перед этим региональным комиссиям предстояло завершить проверку результатов и рассмотреть поступившие жалобы. По предварительным данным после обработки 95% протоколов, «Единая Россия» набирала 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, а «Новые люди» — 7,96%.