Памфилова рассказала, сколько бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

Доля недействительных избирательных бюллетеней по итогам выборов составила 1,36%. Кроме того, результаты регионального голосования в одном из округов Кировской области признали недействительными. Такие данные председатель ЦИК России Элла Памфилова представила на заседании комиссии, посвящённом утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

«На текущий момент в 12 регионах: Бурятии, Крыму, Марий Эл, Саха (Якутия), Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской, в Самарской областях и в Москве на 20 избирательных участках недействительными признаны 36 850 избирательных бюллетеней», — сказала глава Центризбиркома.

Это около 0,04% от общего числа бюллетеней, выданных избирателям. Признание отдельных бюллетеней недействительными не означает автоматической отмены итогов голосования на всём участке.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. Нижняя палата парламента состоит из 450 депутатов и избирается по смешанной системе: 225 мест распределяются по федеральным партийным спискам, ещё 225 получают победители в одномандатных округах. Для участия в распределении мандатов по федеральному списку партия должна набрать не менее 5% голосов. По окончательным итогам «Единая Россия» получила 58,21% голосов по федеральному списку, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Таким образом, пятипроцентный барьер преодолели пять партий.

С учётом результатов в одномандатных округах «Единая Россия» получила 349 из 450 мест в Госдуме, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Один мандат достался представителю «Родины», ещё четыре получили самовыдвиженцы. Таким образом, в Госдуме IX созыва будут представлены шесть партий.

Ранее Life.ru сообщал, что итоговая явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,8%. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 67 448 094 человека.