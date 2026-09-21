ЦИК: В Петербурге на выборах в Госдуму лидируют семь кандидатов ЕР

Семь кандидатов от «Единой России» и один представитель КПРФ лидируют на выборах в Госдуму по восьми одномандатным округам Санкт-Петербурга. Такие предварительные данные ЦИК опубликованы в онлайн-табло 21 сентября в 13:35 мск.

Наиболее заметная смена лидера произошла в 217-м округе. Действующий депутат Оксана Дмитриева получает 19,57%, а вперёд вышла олимпийская чемпионка и депутат Заксобрания Любовь Егорова с 49,31% после обработки 100% протоколов.

По 211-му округу более 53,89% набирает президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин после обработки 85,17% протоколов. В 212-м действующий депутат Александр Тетердинко получает 55,47% согласно 96,25% обработанных протоколов.

В 213-м округе лидирует кандидат КПРФ Ирина Иванова, набирающая 44,89% после обработки 93,68% протоколов. Ранее этот округ представлял Евгений Марченко, которого в 2021 году исключили из фракции «Единая Россия», а в нынешней кампании он не смог зарегистрироваться как самовыдвиженец. В 214-м руководитель петербургского ОНФ Екатерина Кондратьева — 51,57% согласно 99,24% обработанных протоколов.

Николай Цед лидирует в 215-м округе с 56,94% после обработки 95,06% протоколов. В 216-м впереди участник СВО Александр Амелин с 53,26% после обработки 66,49% протоколов, а в 218-м действующий депутат Виталий Милонов получает 55,23% после обработки 97,19% протоколов.

Данные пока остаются предварительными. Голосование на выборах Госдумы проходило с 18 по 20 сентября, а окончательные результаты должны быть утверждены после завершения всех процедур подсчёта.