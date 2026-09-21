ЕР впереди на выборах в Заксобрание Петербурга по первым протоколам

«Единая Россия» занимает первое место на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга восьмого созыва после подсчёта первых протоколов. По данным онлайн-табло ЦИК, партия набирает 70,75% голосов — 1 253 голоса.

ЛДПР получает 9,20%, или 163 голоса. КПРФ набирает 7,17% — 127 голосов. За «Новых людей» отдали 6,72% голосов, за партию «Зелёные» — 3,73%. «Справедливая Россия» получает 1,92%.

Петербургский парламент избирают на пять лет. В нём 50 депутатов, половину выбирают по партийным спискам, ещё 25 депутатов — в одномандатных округах.

В Заксобрании седьмого созыва работают шесть фракций, «Единая Россия» представлена 29 депутатами, КПРФ — шестью, «Справедливая Россия» — пятью, ЛДПР и «Новые люди» — тремя каждая, «Яблоко» — двумя.

Ранее в Москве «Единая Россия» получила 16 мандатов после подсчёта первых протоколов. По данным штаба, среди москвичей, которые голосовали электронно на участках или через сайт elec.mos.ru, за партию отдали 52,6% голосов.