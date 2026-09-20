ЕР получила 57,04% голосов после обработки четверти протоколов

После обработки четверти протоколов (25,21%) на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,04% голосов. Такие предварительные данные приводит Центральная избирательная комиссия.

КПРФ получает 13,92% голосов. За ЛДПР проголосовали 9,31% избирателей. «Новые люди» набирают 8,01%, «Справедливая Россия» — 5,22%.

Окончательные итоги выборов в России начнут подводить не раньше 25 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Дополнительные несколько дней потребуются для тщательного подсчёта голосов и проведения всех процедур, предусмотренных избирательным законодательством.