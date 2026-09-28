ЛДПР получила 23 мандата, но во фракции будет 24 человека: кто к ней присоединился

Во фракцию ЛДПР в Госдуме девятого созыва вошли 24 депутата, включая избранного самовыдвиженца. Об этом сообщили в пресс-службе партии по итогам организационного собрания 28 сентября.

От ЛДПР 21 человек прошёл в Думу по федеральному списку и ещё двое победили в одномандатных округах. Двадцать четвёртым членом фракции стал Илья Дроздов, избранный самовыдвиженцем в Ставропольском крае. На собрании депутаты также приняли положение о фракции и сформировали её руководящие органы.