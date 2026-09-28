ЛДПР получила 23 мандата, но во фракции будет 24 человека: кто к ней присоединился
Фракция ЛДПР в Госдуме утвердила состав из 24 депутатов
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Во фракцию ЛДПР в Госдуме девятого созыва вошли 24 депутата, включая избранного самовыдвиженца. Об этом сообщили в пресс-службе партии по итогам организационного собрания 28 сентября.
От ЛДПР 21 человек прошёл в Думу по федеральному списку и ещё двое победили в одномандатных округах. Двадцать четвёртым членом фракции стал Илья Дроздов, избранный самовыдвиженцем в Ставропольском крае. На собрании депутаты также приняли положение о фракции и сформировали её руководящие органы.
Ранее Life.ru рассказывал об официальных итогах выборов в Госдуму: ЛДПР получила 23 мандата. По окончательным данным, «Единая Россия» получила 58,21% голосов по партийным спискам, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. С учётом одномандатных округов «Единая Россия» получила 349 из 450 мест, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам. Таким образом, в Госдуме нового созыва представлены шесть партий, а «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Итоговая явка составила 59,8% — участие в голосовании приняли 67 448 094 избирателя.
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