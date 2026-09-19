Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 10:19

ИИ займётся маршрутами и расписанием: Путин поручил цифровизировать общественный транспорт

Путин поручил внедрить ИИ для оптимизации расписания транспорта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Искусственный интеллект в России планируют использовать для прогнозирования пассажиропотока, составления расписания и оптимизации маршрутов общественного транспорта. Владимир Путин поручил разработать соответствующую дорожную карту, сообщается на сайте Кремля.

План мероприятий предстоит подготовить Правительству РФ совместно с профильной комиссией Госсовета и Российской академией наук. Он должен охватить все виды общественного транспорта.

Среди задач — использование ИИ для прогнозирования спроса на перевозки. На основе этих данных технологии должны помочь оптимизировать расписание движения и маршрутные сети.

Отдельное направление касается технического состояния транспорта. Искусственный интеллект предлагается применять для анализа подвижного состава и выявления возникающих с ним проблем.

Для пассажиров также планируется развивать интеллектуальные сервисы. В перечне поручений упоминаются чат-боты и голосовые ассистенты, которые смогут помогать пользователям общественного транспорта.

Дорожную карту необходимо разработать и утвердить до 1 декабря 2026 года.

Путин поручил протестировать беспилотный общественный транспорт в 4 регионах РФ
Путин поручил протестировать беспилотный общественный транспорт в 4 регионах РФ

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал активнее внедрять искусственный интеллект в работу общественного транспорта. Президент отмечал, что такие технологии способны точнее определять потребности пассажиров, совершенствовать расписание и выстраивать маршрутные сети.

Больше новостей о цифровых технологиях и внедрении искусственного интеллекта — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar