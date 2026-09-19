ИИ займётся маршрутами и расписанием: Путин поручил цифровизировать общественный транспорт

Искусственный интеллект в России планируют использовать для прогнозирования пассажиропотока, составления расписания и оптимизации маршрутов общественного транспорта. Владимир Путин поручил разработать соответствующую дорожную карту, сообщается на сайте Кремля.

План мероприятий предстоит подготовить Правительству РФ совместно с профильной комиссией Госсовета и Российской академией наук. Он должен охватить все виды общественного транспорта.

Среди задач — использование ИИ для прогнозирования спроса на перевозки. На основе этих данных технологии должны помочь оптимизировать расписание движения и маршрутные сети.

Отдельное направление касается технического состояния транспорта. Искусственный интеллект предлагается применять для анализа подвижного состава и выявления возникающих с ним проблем.

Для пассажиров также планируется развивать интеллектуальные сервисы. В перечне поручений упоминаются чат-боты и голосовые ассистенты, которые смогут помогать пользователям общественного транспорта.

Дорожную карту необходимо разработать и утвердить до 1 декабря 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал активнее внедрять искусственный интеллект в работу общественного транспорта. Президент отмечал, что такие технологии способны точнее определять потребности пассажиров, совершенствовать расписание и выстраивать маршрутные сети.