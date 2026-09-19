Путин поручил протестировать беспилотный общественный транспорт в 4 регионах РФ

Беспилотный пассажирский общественный транспорт начнут тестировать сразу в четырёх регионах России. Запустить пилотный проект президент Владимир Путин поручил в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге.

К работе планируется привлечь ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. Им предложат стать операторами беспилотных транспортных средств.

«Обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта», — говорится в поручении президента.

Ответственным предстоит отчитаться о реализации проекта до 15 января 2027 года. Таким образом, на подготовку и запуск первого этапа отводится менее четырёх месяцев.

На четырёх регионах эксперимент останавливаться не должен. Путин также поручил подготовить предложения о расширении географии пилотного проекта. Перечень новых субъектов РФ должен быть представлен до 15 декабря 2027 года.

Развитие беспилотного транспорта входит в число направлений технологического развития страны. Сейчас в России уже действуют экспериментальные правовые режимы, позволяющие испытывать высокоавтоматизированные транспортные средства на дорогах общего пользования.

Ранее сообщалось, что для беспилотных авто в России готовят отдельный закон. Минтранс внесёт проект в Госдуму в течение нескольких ближайших недель.