Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 09:57

Путин поручил протестировать беспилотный общественный транспорт в 4 регионах РФ

Обложка © ТАСС / Роман Наумов/URA.RU

Обложка © ТАСС / Роман Наумов/URA.RU

Беспилотный пассажирский общественный транспорт начнут тестировать сразу в четырёх регионах России. Запустить пилотный проект президент Владимир Путин поручил в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге.

К работе планируется привлечь ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. Им предложат стать операторами беспилотных транспортных средств.

«Обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта», — говорится в поручении президента.

Ответственным предстоит отчитаться о реализации проекта до 15 января 2027 года. Таким образом, на подготовку и запуск первого этапа отводится менее четырёх месяцев.

На четырёх регионах эксперимент останавливаться не должен. Путин также поручил подготовить предложения о расширении географии пилотного проекта. Перечень новых субъектов РФ должен быть представлен до 15 декабря 2027 года.

13 млн км без аварий: Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
13 млн км без аварий: Путин оценил эффективность беспилотного транспорта

Развитие беспилотного транспорта входит в число направлений технологического развития страны. Сейчас в России уже действуют экспериментальные правовые режимы, позволяющие испытывать высокоавтоматизированные транспортные средства на дорогах общего пользования.

Ранее сообщалось, что для беспилотных авто в России готовят отдельный закон. Минтранс внесёт проект в Госдуму в течение нескольких ближайших недель.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Технологии
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Татарстан, Республика
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar