Путин поручил протестировать беспилотный общественный транспорт в 4 регионах РФ
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Беспилотный пассажирский общественный транспорт начнут тестировать сразу в четырёх регионах России. Запустить пилотный проект президент Владимир Путин поручил в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге.
К работе планируется привлечь ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. Им предложат стать операторами беспилотных транспортных средств.
«Обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта», — говорится в поручении президента.
Ответственным предстоит отчитаться о реализации проекта до 15 января 2027 года. Таким образом, на подготовку и запуск первого этапа отводится менее четырёх месяцев.
На четырёх регионах эксперимент останавливаться не должен. Путин также поручил подготовить предложения о расширении географии пилотного проекта. Перечень новых субъектов РФ должен быть представлен до 15 декабря 2027 года.
Развитие беспилотного транспорта входит в число направлений технологического развития страны. Сейчас в России уже действуют экспериментальные правовые режимы, позволяющие испытывать высокоавтоматизированные транспортные средства на дорогах общего пользования.
Ранее сообщалось, что для беспилотных авто в России готовят отдельный закон. Минтранс внесёт проект в Госдуму в течение нескольких ближайших недель.
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