13 млн км без аварий: Путин оценил эффективность беспилотного транспорта

Президент России Владимир Путин отметил, что беспилотный транспорт на практике доказал свою экономическую эффективность. Такое заявление прозвучало на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, которое провёл по видеосвязи.

«Хороший пример таких инноваций — беспилотный транспорт, который уже доказал свою экономическую эффективность», — отметил он.

Президент уточнил, что беспилотные системы преодолели значительное расстояние без аварийных ситуаций. Речь идёт о 13 миллионах километров, пройденных в дорожных условиях без происшествий.

Ранее Путин в формате видеоконференции из Ново-Огарёво дал старт запуску ряда новых объектов транспортной инфраструктуры. Проекты затрагивают авиационную сферу, водные маршруты и современные логистические решения, направленные на улучшение связности регионов.