Водителя нет — виноват кто? Для беспилотных авто в России готовят отдельный закон

В России собираются законодательно разделить ответственность за действия беспилотных автомобилей между производителями, операторами и диспетчерами. Соответствующий проект Минтранс намерен направить в Госдуму уже в ближайшие несколько недель, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«Буквально в течение ближайших нескольких недель Минтранс внесёт в Госдуму <….> закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, сокращенно ВАТС», — сказал он в рамках лекции просветительского марафона «Знание. Первые» на полях Международного форума молодёжи.

Именно вопрос о том, кто должен отвечать за безопасность машины без водителя, стал одним из ключевых при подготовке документа. По словам министра, почти все спорные моменты по этой части уже согласованы с ГИБДД и надзорными структурами.

Одних юридических правил для запуска такой системы окажется недостаточно. После принятия документа потребуется создать центры, где беспилотные автомобили будут проходить сертификацию. Один из соответствующих полигонов планируют организовать на базе НАМИ.

Отдельные требования хотят установить и к цифровой защите транспорта. Беспилотные машины должны быть устойчивы к взлому и попыткам перехватить управление извне. Кибербезопасность Никитин назвал одним из направлений, которому при дальнейшем регулировании уделят особое внимание.

Напомним, ранее в Минтрансе России сообщили, что беспилотные автомобили могут появиться на дорогах общего пользования уже к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулём прошли успешно. Однако пока необходимо доработать технологии и согласовать правила. Главная цель, по словам представителей ведомства, — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта.