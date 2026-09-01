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Регион
Опубликовано 1 сентября, 11:09

«Текнолоджия» не вывезла: В Пакистане беспилотное авто эффектно врезалось в полицейскую машину

Журналист в Пакистане разбил самодельный беспилотный автомобиль во время теста

Пакистанский журналист Мухаммад Аалиджа попал в аварию во время испытания самодельного беспилотного автомобиля. Видео с тестом он опубликовал в соцсетях.

Журналист врезался на беспилотнике в полицейский фургон. Видео © Х /altryne

Машину разработал молодой инженер из Абботтабада Эхсан Зафар. По задумке автомобиль должен был управляться оператором удалённо — через интернет и спутниковую связь.

Во время съёмки Аалиджа рассказывал о возможностях разработки, однако в какой-то момент руль перестал реагировать на команды. Автомобиль на площади Ди-Чоук врезался в припаркованный полицейский фургон.

Курьёзности моменту добавила фраза журналиста непосредственно перед столкновением: «В Пакистане нет недостатка талантов».

По словам Аалиджи, причиной аварии стал обрыв интернет-соединения, после которого оператор потерял контроль над машиной.

Позже журналист подчеркнул, что не хотел дискредитировать автора разработки. Ролик он назвал предупреждением о том, что новые технологии необходимо тщательно испытывать перед полноценным использованием.

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Похожий конфуз с беспилотным транспортом уже попадал в объективы камер. Ранее Life.ru писал, как автономный гоночный болид почти сразу после старта врезался в бетонное ограждение: машина неожиданно повернула вправо и закончила заезд у стены.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

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Обложка © Х /altryne

Наталья Демьянова
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