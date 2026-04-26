Tesla запустила выпуск роботакси Cybercab без руля и педалей

Американская компания Tesla начала производство электрического беспилотного автомобиля Cybercab, у которого не будет руля и педалей. Стоимость должна составить около 30 тысяч долларов. О начале выпуска Cybercab в соцсети Х сообщил глава компании Илон Маск.

«Производство Cybercab началось», — написал бизнесмен и показал короткое видео из салона автомобиля-беспилотника.

Презентация новинки состоялась ещё в октябре 2024 года. В машине только два места, и она полностью управляется компьютером. Компания уже создала 50 прототипов, но до серийного выпуска пока ещё далеко. Производитель не раскрывает количество авто, которые планируется выпустить на первое время. Однако на дорогах машина появится не скоро, в США на законодательном уровне ограничено использование машин без ручного управления.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX рассматривает варианты объединения с Tesla или компанией xAI, занимающейся искусственным интеллектом. Это может быть признаком того, что Илон Маск намерен консолидировать свою империю.