Отец Маска допустил строительство завода Tesla в России

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в ходе визита в Нижний Новгород высказал мнение о возможности строительства завода по производству автомобилей Tesla на территории региона. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — сказал Эррол Маск.

Он также поделился впечатлениями от поездки, отметив, что в России встретил «очень много позитивно настроенных людей». По его словам, стране не следует лишь ждать иностранных инвестиций — с такой энергией и настроем можно и самим инвестировать в другие проекты.

Ранее отец Илона Маска признался, что во время путешествия по России пьёт водку и уже освоил несколько русских слов. Он также поделился мечтой искупаться в Волге. Ему очень нравится Россия, где, как он заметил, все чувствуют себя расслабленно. Из выученных фраз Маск назвал «до свидания», «спасибо», «да», «нет» и «на здоровье», а также сообщил, что пытается выучить алфавит.