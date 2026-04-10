Отец Илона Маска признался, что пьёт водку и уже учит русский язык

Отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол — в беседе с журналистами признался, что во время путешествия по России пьёт водку и уже освоил несколько русских слов. Он также поделился мечтой искупаться в Волге.

«Я пил русскую водку. Очень крепкая. Нельзя пить много, нужно очень мало… Я не думал, что можно пить так много водки», — приводит РИА «Новости» слова Маска.

Ему очень нравится Россия, где, как он заметил, все чувствуют себя расслабленно. Из выученных фраз Маск назвал «до свидания», «спасибо», «да», «нет» и «на здоровье», а также сообщил, что пытается выучить алфавит.

За сутки пребывания в Нижнем Новгороде отец миллиардера успел осмотреть местный IT-кампус «Неймарк», прогуляться по нижегородскому Кремлю и возложить цветы к Вечному огню, а также оценить размер города из окна автомобиля. Увидев Волгу и место слияния двух огромных рек, Эррол Маск был потрясён. Он заявил, что ему очень захотелось потрогать воду и поплавать, потому что невозможно просто смотреть и не дотронуться до воды.

Ранее Эррол Маск, высоко оценил Россию, назвав её будущим для цивилизованного мира. Бизнесмена поразила «искрящаяся чистота» российских улиц. Он считает Москву самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние десять лет. К такому выводу Эррол Маск пришёл именно после личного визита в столицу.