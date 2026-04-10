«Это просто зависть»: Отец Илона Маска объяснил, почему Запад давит на Россию

Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что западные санкции против России связаны не с принципами, а с завистью. По его словам, ограничения — это «абсолютная чепуха».

Маск рассказал, что во время прошлой поездки в Москву назвал российскую столицу «самым лучшим городом на Земле». После этого, по его версии, он окончательно убедился, что негативные высказывания о России на Западе продиктованы именно завистью.

Он также назвал Россию «восхитительной страной» и отдельно похвалил людей, отметив, что у них «есть много планов и возможностей». Эти заявления он сделал во время визита в Нижний Новгород, куда приехал с рабочей поездкой.

К слову, еще в начале апреля Маск-старший уже говорил, что увидел в Москве «утраченную на Западе цивилизацию», а Россию называл «будущим цивилизованного мира». Нынешнее заявление стало продолжением этой линии — теперь он прямо связал санкции и критику страны с завистью.