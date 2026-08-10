Путин призвал активнее внедрять ИИ в работу общественного транспорта

Президент Владимир Путин призвал активнее применять искусственный интеллект в работе общественного транспорта. Такое заявление он сделал на заседании президиума Госсовета по развитию этой сферы.

По словам главы государства, современные технологии помогут точнее определять потребности пассажиров, совершенствовать расписание и выстраивать маршрутные сети.

«Важно также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписания и маршрутных сетей. Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта», — отметил Путин.

Президент также призвал не забывать о внедрении единых стандартов качества в этой сфере.

Путин 10 августа прибыл в Улан-Удэ. Одной из центральных тем рабочей программы стало развитие общественного транспорта, включая обновление автопарков и внедрение современных стандартов обслуживания пассажиров.

Ранее в Роскачестве отмечали, что искусственный интеллект всё чаще берёт на себя обработку данных, подготовку отчётов и другие рутинные задачи, позволяя специалистам сосредоточиться на более сложной работе.