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10 августа, 15:09

Путин призвал активнее внедрять ИИ в работу общественного транспорта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Владимир Путин призвал активнее применять искусственный интеллект в работе общественного транспорта. Такое заявление он сделал на заседании президиума Госсовета по развитию этой сферы.

По словам главы государства, современные технологии помогут точнее определять потребности пассажиров, совершенствовать расписание и выстраивать маршрутные сети.

«Важно также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписания и маршрутных сетей. Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта», — отметил Путин.

Президент также призвал не забывать о внедрении единых стандартов качества в этой сфере.

Путин поручил навести порядок в сфере общественного транспорта
Путин поручил навести порядок в сфере общественного транспорта

Путин 10 августа прибыл в Улан-Удэ. Одной из центральных тем рабочей программы стало развитие общественного транспорта, включая обновление автопарков и внедрение современных стандартов обслуживания пассажиров.

Ранее в Роскачестве отмечали, что искусственный интеллект всё чаще берёт на себя обработку данных, подготовку отчётов и другие рутинные задачи, позволяя специалистам сосредоточиться на более сложной работе.

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Николь Вербер
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