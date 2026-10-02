Ахмедова раскритиковала отказ Минтранса вводить права для самокатчиков

Член СПЧ при президенте РФ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова раскритиковала позицию Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга, которые не поддержали введение водительских прав для пользователей прокатных электросамокатов. Она заявила, что при обсуждении будущего отрасли нельзя забывать о погибших и пострадавших в ДТП.

Поводом стали слова сенатора Евгения Дитриха, который призвал соблюдать баланс между безопасностью и развитием кикшеринга.

«Нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась, ссохлась и перестала дышать», — сказал он, одновременно подчеркнув, что ситуацию с безопасностью также нельзя пускать на самотёк.

Ахмедова с такой аргументацией не согласилась: «Очень странно, когда сенаторы и ведомства заботятся о дыхании транспорта, отправляющего людей в бездыханное состояние».

Она напомнила о росте аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По данным Госавтоинспекции, за январь — август 2026 года в России произошло 3396 таких ДТП — на 36,9% больше, чем годом ранее. Пострадали 3616 человек, погибли 51.

Ахмедова также напомнила о позиции Владимира Путина по проблеме движения СИМ по тротуарам. В марте президент РФ поручил проработать ограничения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, в том числе непосредственно в пешеходных зонах. Член СПЧ отметила, что тему можно вновь поднять на встрече Совета с главой государства в конце года.

Напомним, Следственный комитет России предложил обязать пользователей электросамокатов получать специальное право на управление ими. В ведомстве считают необходимым распространить статус водителей транспортных средств на людей, использующих средства индивидуальной мобильности. Сами СИМ при этом предлагается отнести к категории транспорта, для управления которым требуются права.