СК предложил обязать электросамокатчиков сдавать экзамен на водительские права

Следственный комитет России предложил обязать пользователей электросамокатов получать специальное право на управление ими. Об этом заявил старший инспектор ГСУ СК РФ Дмитрий Асташкин на совещании в Совете Федерации.

В ведомстве считают необходимым распространить статус водителей транспортных средств на людей, использующих средства индивидуальной мобильности. Сами СИМ при этом предлагается отнести к категории транспорта, для управления которым требуются права.

«Представляется необходимым в первую очередь внести минимальные и вместе с тем определяющие изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», — заявил Асташкин.

Ранее Life.ru сообщал, что число ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России за год выросло на 37%. За восемь месяцев 2026 года было зарегистрировано 3,4 тысячи таких аварий. При этом число погибших составило 51 человек, что немного ниже показателя предыдущего года.