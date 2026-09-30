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Регион
Опубликовано 30 сентября, 16:43

СК предложил обязать электросамокатчиков сдавать экзамен на водительские права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Следственный комитет России предложил обязать пользователей электросамокатов получать специальное право на управление ими. Об этом заявил старший инспектор ГСУ СК РФ Дмитрий Асташкин на совещании в Совете Федерации.

В ведомстве считают необходимым распространить статус водителей транспортных средств на людей, использующих средства индивидуальной мобильности. Сами СИМ при этом предлагается отнести к категории транспорта, для управления которым требуются права.

«Представляется необходимым в первую очередь внести минимальные и вместе с тем определяющие изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», — заявил Асташкин.

«Пересядут на самокаты»: Автомобилисты оценили идею обязать курьеров на мопеде получать права
«Пересядут на самокаты»: Автомобилисты оценили идею обязать курьеров на мопеде получать права

Ранее Life.ru сообщал, что число ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России за год выросло на 37%. За восемь месяцев 2026 года было зарегистрировано 3,4 тысячи таких аварий. При этом число погибших составило 51 человек, что немного ниже показателя предыдущего года.

Больше новостей о правилах дорожного движения и транспорте — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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