«Пересядут на самокаты»: Автомобилисты оценили идею обязать курьеров на мопеде получать права

Если курьеров обязать получать права на электровелосипеды, они могут просто пересесть на самокаты. Такое мнение в разговоре с НСН высказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что электровелосипеды курьеров следует приравнять к мопедам и обязать их владельцев получать права. Хайцеэр предложил начать с сертификации и номерных знаков.

«Чтобы ввести права, номерные знаки, нужно этот велосипед сначала сертифицировать, определить его мощность», — отметил Хайцеэр.

По его словам, контролировать передвижение курьеров очень нужно, поскольку аварии с таким транспортом происходят не так редко, поэтому необходимы сертификация, регистрация и появление номеров. Права потребуются при передвижении на средстве с мощностью мопеда.

Он также предположил, что курьеры в таком случае могут пересесть на электросамокаты, хотя это менее удобно и практично, поскольку на электровелосипеде можно увезти больше товаров. Специалист выразил сомнение, что все смогут получить права российского образца.

Ранее Life.ru писал, что по данным ГИБДД, за восемь месяцев 2026 года в России произошло 3,4 тысячи ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем годом ранее. Погиб 51 человек, число пострадавших выросло на 40%, до 3,6 тысячи, причём в 68% случаев виноваты сами пользователи. Больше всего аварий — в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях, а быстрее всего рост в Татарстане (+167%) и Петербурге (+129%).