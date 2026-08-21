Глава города запретил кататься на велосипедах после того, как его сбили на улице

В итальянском Комо запретят ездить на велосипедах примерно по 30 улицам исторического центра. Решение мэр Алессандро Рапинезе принял после того, как в июне сам столкнулся с электровелосипедом. Об этом пишет ANSA.

Ограничение начнёт действовать в сентябре и коснётся как обычных, так и электрических моделей. Проехать через обозначенные улицы можно будет только спешившись и ведя транспорт рядом.

Рапинезе не отрицает, что личный опыт повлиял на решение. По его словам, после происшествия он изучил ситуацию и пришёл к выводу, что новые меры необходимы ради безопасности пешеходов, особенно в переполненном туристами центре.

Однако инициатива вызвала недовольство жителей, велосипедистов и политиков. Критики считают, что вместо общего запрета власти должны бороться с опасной ездой отдельных нарушителей. Активисты уже запустили петицию и готовят велопротест на середину сентября.

Ограничения затронут и курьеров, а также магазины, которые пользуются доставкой на велосипедах. При этом прокатные электросамокаты в центре Комо запрещены ещё с 2022 года.

Похожие споры о безопасности двухколёсного транспорта идут и в России. В июне Минтранс заявил, что не планирует полностью запрещать электросамокаты в городах: вместо этого ведомство намерено выработать правила, которые позволят защитить пешеходов на тротуарах.