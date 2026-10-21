В России могут ужесточить наказание за езду без прав

Россиянам, которые повторно садятся за руль без водительских прав, может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД об ужесточении наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Изменения затронут автомобилистов, которые никогда не получали водительское удостоверение либо продолжают ездить после окончания срока его действия. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Законопроект предлагает повысить его до 15–30 тысяч.

Для повторного нарушения хотят установить отдельное наказание — от 30 до 50 тысяч рублей. Причём оплатить такие штрафы с действующей для ряда нарушений ПДД скидкой в 25% будет нельзя.

«Законопроект одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности», — добавил собеседник агентства.

Ранее на трассах Марий Эл появились автомобили, которые намеренно движутся медленнее разрешённой скорости и фиксируют нарушения других участников движения. По словам автомобилистов, специальное оборудование установлено на задних бамперах таких машин. Они передвигаются по дорогам с небольшой скоростью, из-за чего следующие позади транспортные средства вынуждены замедляться. Некоторые участники движения решаются на обгон, чтобы продолжить путь быстрее.