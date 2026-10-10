Едут медленно, а потом приходят штрафы: В Марий Эл заметили хитрые «тихоходы»

На трассах Марий Эл появились автомобили, которые намеренно движутся медленнее разрешённой скорости и фиксируют нарушения других участников движения. О необычной практике сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных водителей.

По словам автомобилистов, специальное оборудование установлено на задних бамперах таких машин. Они передвигаются по дорогам с небольшой скоростью, из-за чего следующие позади транспортные средства вынуждены замедляться. Некоторые участники движения решаются на обгон, чтобы продолжить путь быстрее.

Однако подобный манёвр может обернуться штрафом. Как утверждают жители республики, камеры на «тихоходах» фиксируют нарушения ПДД в момент, когда другие автомобили пытаются их опередить. При этом оборудование располагается сзади, поэтому водители не всегда замечают его заранее.

Некоторые автомобилисты уже получили постановления о штрафах. Среди зафиксированных проступков оказались нарушения правил обгона и управление транспортным средством без пристёгнутого ремня безопасности.

Водители считают, что медленное движение оборудованных камерами машин создаёт условия, при которых другие участники дорожного движения чаще совершают запрещённые манёвры. Именно поэтому подобную практику они называют своеобразной охотой за нарушителями.

Ранее Life.ru рассказывал, когда автомобилисты могут успешно оспорить штраф, выписанный дорожной камерой. Юрист Илья Русяев объяснил, что отсутствие лица водителя на фотографии само по себе не является основанием для отмены наказания. При автоматической фиксации ответственность обычно возлагается на собственника транспортного средства. Однако постановление можно обжаловать, если материалы не позволяют достоверно установить факт нарушения или определить автомобиль.