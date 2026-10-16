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Опубликовано 16 октября, 13:59

МВД опровергло данные о праве сотрудников ГАИ с марта самостоятельно лишать прав

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники Госавтоинспекции с 1 марта 2027 года не получат права самостоятельно назначать водителям наказание в виде лишения водительских прав без решения суда. Сообщения о таких полномочиях ГАИ опровергли в МВД России.

При этом с указанной даты действительно изменится порядок медицинского контроля за автомобилистами. Медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортом будут оформляться в электронном виде и попадать в федеральный реестр ЕГИСЗ.

Затем сведения смогут передаваться между Минздравом и МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволит Госавтоинспекции оперативно получать информацию, необходимую для решения вопроса о действии права управления по медицинским основаниям.

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Ранее Life.ru рассказывал, как с 1 марта 2027 года изменится порядок медицинского освидетельствования водителей. Новые правила предусматривают цифровизацию медицинских заключений и обмен данными между системой здравоохранения и МВД.

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Матвей Константинов
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