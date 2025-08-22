Мессенджер MAX
21 августа, 22:22

Правила медосвидетельствования водителей изменятся с 1 марта 2027 года

Медосвидетельствование. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало, что изменения в процедурах медицинского освидетельствования водителей начнут действовать с 1 марта 2027 года. В сообщении, размещённом в Telegram, ведомство акцентирует внимание на том, что к указанному сроку будут разработаны все требуемые подзаконные акты и предоставлены разъяснения как для граждан, так и для медицинских организаций.

В то же время Министерство здравоохранения опровергло слухи о предстоящих изменениях, которые могли бы вступить в силу с 1 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшем будущем не планируется вносить изменения в процесс медицинского освидетельствования или форму справки.

Ранее Life.ru сообщал о нововведениях, которые уже начали действовать. С 1 августа 2025 года медицинская справка для водителей, выдаваемая после прохождения медкомиссии, будет оформляться в электронном виде. Теперь вместо привычного бумажного документа автомобилисты получат QR-код и уникальный номер справки. Эти сведения нужно будет предоставить в ГИБДД, где информация автоматически интегрируется в систему Госавтоинспекции.

