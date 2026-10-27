В Госдуме назвали факторы, влияющие на дату получения пенсии

Дата получения пенсии зависит от способа доставки денег и графика выплат в конкретном регионе. При этом пенсионер не может самостоятельно назначить день, когда ему будут перечислять или выдавать деньги, сообщила РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.

При зачислении на карту сроки определяют региональное отделение Социального фонда России и обслуживающий банк. Как правило, деньги поступают на счёт в день их перечисления банку, но зачисление может занять до следующего рабочего дня.

При получении пенсии через «Почту России» выплату можно забрать в отделении с назначенной даты. На выдачу отводится период продолжительностью около трёх недель, который может различаться в зависимости от региона. Если выбран вариант с доставкой на дом, дату визита почтальона устанавливают по почтовому графику. Неполученную пенсию разрешается забрать в последующие месяцы. Однако если человек не получает деньги в течение шести месяцев, выплату приостанавливают. Для её возобновления необходимо подать заявление.

Ранее Life.ru писал, что в 2027 году страховые пенсии вырастут в два этапа. Первое повышение на 6,8% запланировали на 1 февраля, второе на 3,3% — на 1 апреля. Индексация затронет 37,5 миллиона россиян. При этом второе повышение будут рассчитывать уже с учётом февральской прибавки. Конкретная сумма прибавки будет зависеть от размера страховой пенсии каждого получателя. Социальный фонд проведёт перерасчёт в установленные сроки.