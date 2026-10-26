С 2027 года в России изменится порядок оформления ухода за инвалидами

С 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет. Подавать заявление потребуется до начала ухода, а не после его завершения, как сейчас, разъясняет Социальный фонд России. О новых требованиях также рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

По словам депутата, документы можно будет направить через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда. При этом обязательно потребуется согласие человека, за которым планируется уход, либо его законного представителя, если подопечный недееспособен. Требование будет действовать даже при совместном проживании.

Кроме того, россиянам придётся ежегодно подтверждать продолжение ухода. Повторное заявление необходимо подавать до истечения 12 месяцев с момента предыдущего обращения. Если пропустить установленный срок, образовавшийся перерыв не включат в страховой стаж.

При прекращении ухода гражданин должен уведомить Социальный фонд в течение пяти рабочих дней. При этом за каждый полный год ухода по-прежнему будут начислять год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

Для тех, кто ухаживал за инвалидами или пожилыми людьми до начала 2027 года, предусмотрен переходный период. Подтвердить такое время по прежним правилам можно до 1 января 2028 года. После этой даты оформить ранее неучтённые периоды ухода, имевшие место до 2027 года, уже не получится.

Исключение предусмотрено для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, получающих специальную ежемесячную выплату по уходу. Им ежегодно подавать заявления не потребуется, поскольку необходимые сведения автоматически отражаются на индивидуальных лицевых счетах.

Ранее Life.ru сообщал о размере выплаты за уход за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы. Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила, что надбавка включается непосредственно в пенсию человека, нуждающегося в уходе. В 2026 году её размер с учётом индексации составляет 1413,86 рубля. При этом ухаживающему за каждый полный год начисляют 1,8 пенсионного коэффициента и год страхового стажа при соблюдении установленных условий.