Не благотворительность, а работа: В РФ хотят сделать бесплатным вызов сантехника для пенсионеров

Пожилые люди часто сталкиваются с одной и той же проблемой. Что-то потекло, засорилось, сломался кран — и человек не знает, куда идти. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш в беседе с Life.ru предложил закрепить за пенсионерами право на бесплатный вызов сантехника из управляющей компании.

«Управляющая компания говорит: «Это ваша территория, вызывайте частника». А на сервисах цены кусаются, и никогда не знаешь, кто придёт — нормальный мастер или мошенник, который возьмёт деньги и исчезнет. Для пенсионера с доходом 20-25 тысяч рублей вызов сантехника за 3-5 тысяч — это серьёзный удар по бюджету», — отмечает парламентарий.

По его мнению, пора вернуть ответственность управляющих компаний за базовое обслуживание внутри квартиры для пожилых граждан. По закону управляющая компания обязана обслуживать общее имущество дома: стояки, запорную арматуру, подвалы, крыши. Но всё, что находится внутри квартиры после первого вентиля — это зона ответственности собственника.

Смеситель, кран, унитаз, трубы под мойкой — за это управляшка не отвечает. И когда у 80-летней бабушки прорывает гибкую подводку или засоряется канализация, она остаётся один на один с проблемой. Частные сантехники берут за вызов от 2 до 5 тысяч рублей, а если работа сложная — до 10 тысяч. Для пожилого человека это неподъёмные деньги. А сервисы по поиску мастеров часто не проверяют исполнителей, и люди становятся жертвами мошенников. Я предлагаю закрепить в Жилищном кодексе обязанность управляющих компаний оказывать пожилым гражданам базовые сантехнические услуги бесплатно. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР

Речь идёт о простых работах: устранение засоров, замена прокладок, ремонт смесителей, подтяжка соединений, прочистка сифонов. Это не капитальный ремонт, а элементарное обслуживание, которое УК может обеспечить силами своего штатного сантехника. Второе — установить возрастной порог: право на бесплатный вызов сантехника получают одинокие пенсионеры старше 70 лет, инвалиды I и II групп, а также пожилые люди, проживающие одни. Для остальных — льготный тариф: не более 500 рублей за вызов. Помимо этого, Панеш предлагает создать единый диспетчерский центр при управляющей компании, куда пожилой человек может позвонить и вызвать сантехника.

Также депутат считает, что пора ввести административную ответственность для управляющих компаний за отказ в предоставлении базовых сантехнических услуг пожилым гражданам. Пожилой человек не должен искать сантехника по знакомым или рисковать, приглашая случайного мастера с сайта. Управляющая компания, которой он платит каждый месяц, обязана обеспечить элементарную помощь. Это не благотворительность — это нормальная работа ЖКХ, заключает чиновник.

Россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, отказавшись от некоторых дополнительных платежей в квитанциях. Речь идёт о радиоточке, телевизионной антенне, домашнем телефоне и ряде сервисов, которые не относятся к обязательным. Подробнее — в материале Life.ru.