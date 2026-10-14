Россиянам объяснили, как взыскать ущерб за потоп из-за бытовой техники

Если причиной затопления соседей стала неисправная бытовая техника или ошибка мастера при её установке, расходы на возмещение ущерба можно взыскать с виновной стороны. Как рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, для этого потребуется независимая экспертиза и документы, подтверждающие обстоятельства аварии.

Обычно первые претензии получает владелец квартиры, из которой произошла протечка. Нередко ему приходится самостоятельно компенсировать соседям повреждённое имущество, а уже затем добиваться возврата потраченных денег от производителя техники или исполнителя ремонтных работ.

Установить настоящую причину происшествия поможет техническое обследование. Например, при подключении стиральной машины специалист мог недостаточно затянуть соединение, из-за чего впоследствии сорвало шланг. Другой возможный сценарий — заводской дефект клапана, приведший к переливу воды.

Если экспертиза подтвердит ошибку установщика, требования о компенсации можно предъявить компании, направившей сотрудника. Согласно закону «О защите прав потребителей», исполнитель отвечает за качество оказанной услуги. Когда причиной аварии становится производственный брак, обращаться следует к изготовителю устройства.

Бондарь посоветовал заранее собрать все документы, связанные с покупкой и обслуживанием оборудования. В суде могут понадобиться кассовые чеки, договор с сервисной организацией и переписка со специалистом. Дополнительным доказательством станут показания свидетелей, способных подтвердить, кто именно выполнял работы.

Если компания откажется возмещать убытки или не ответит на претензию в течение десяти дней, эксперт рекомендует обращаться в суд. При этом ключевую роль сыграет заключение независимых специалистов, позволяющее установить связь между неисправностью оборудования и затоплением.

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