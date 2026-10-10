Ржавая «кока-кола» течёт из кранов дома в Екатеринбурге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители дома № 29 на улице Кобозева в Екатеринбурге уже около двух недель остаются без нормального отопления и чистой горячей воды. По словам жильцов, вместо неё из кранов периодически течёт мутная коричневая жидкость, которую соседи сравнивают с «ржавой кока-колой», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
«Ржавая кока-кола» течёт из кранов дома в Екатеринбурге. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Батареи в квартирах остаются холодными. Некоторым жильцам приходится самостоятельно нагревать воду в чайниках и мыться из тазов.
Официальной причиной отсутствия горячей воды называют аварию на трубопроводе. Жители также сообщают о проблемах с давлением в системе в подвале дома.
По словам собственников квартир, они неоднократно пытались связаться с управляющей компанией «ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга», чтобы выяснить сроки устранения проблемы.
Жильцы утверждают, что дозвониться до представителей УК получается не всегда, а в некоторых случаях разговор заканчивается после того, как они называют адрес дома.
Соседи рассчитывают, что после устранения аварии в доме восстановят полноценное отопление и подачу горячей воды. Точные сроки завершения ремонта пока не называются.
Ранее Life.ru сообщал, что после масштабной аварии вода начала возвращаться в дома жителей Приморья. Из-за сбоя без водоснабжения оставались более 650 тысяч человек и 224 социально значимых объекта. После устранения аварии коммунальные службы начали постепенно восстанавливать подачу воды и давление в системе.
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