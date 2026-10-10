Более 750 тысяч человек остались без света во Флориде и Алабаме из-за «Исайяса»

Более 750 тысяч абонентов во Флориде и Алабаме остались без электричества после удара урагана «Исайяс». Об этом свидетельствуют данные сервиса PowerOutage, который отслеживает перебои в энергоснабжении в США.

Более 750 тысяч абонентов во Флориде и Алабаме остались без электричества. Видео © X / scr0sX

По имеющимся данным, во Флориде без света остались более 440 тысяч потребителей, в Алабаме — свыше 300 тысяч. В целом по Соединённым Штатам число отключённых абонентов превысило 840 тысяч. Показатели PowerOutage обновляются в режиме реального времени и могут меняться по мере восстановления сетей.

Ураган «Исайяс» вышел на сушу во Флориде как шторм второй категории. Максимальная скорость устойчивого ветра достигала примерно 169 км/ч. После выхода на побережье стихия начала слабеть, однако сохраняется риск сильных ливней, локальных наводнений, падения деревьев и повреждения линий электропередачи.

В ряде районов Флориды и Алабамы власти предупреждали жителей об опасных погодных условиях и рекомендовали избегать поездок. Из-за упавших деревьев и проводов местами перекрывали дороги.

Сбой затронул и интернет-инфраструктуру. Сервис NetBlocks зафиксировал снижение уровня подключения в отдельных районах Флориды на фоне прохождения урагана.

Ранее Life.ru сообщал, что землетрясение в Панаме повредило более 400 зданий, пострадали 27 человек. Подземные толчки привели к повреждениям жилых домов, объектов инфраструктуры и других зданий. Власти страны продолжили оценивать последствия стихийного бедствия и объём нанесённого ущерба.