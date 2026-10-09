Водопады на лестницах и огромные волны: Мощный шторм обрушился на Калининград
В Калининграде из-за сильного шторма затопило улицы
В Калининграде затопило улицы из-за шторма. Видел © Telegram / Калининград.Ru
Калининград оказался во власти мощного шторма: потоки воды превратили лестницы в водопады, на море поднялись огромные волны, а сильный ветер начал валить деревья прямо на автомобили и дороги. По данным городских служб, к 12:30 последствия стихии зафиксировали по десяти адресам.
В Калининграде затопило улицы из-за шторма. Видео © Telegram / Инцидент Калининград; Видео © Telegram / Калининград.Ru
Больше всего пострадали зелёные насаждения. На улицах Горького и Борзова, а также на проспекте Победы упавшие стволы перегородили проезжую часть. На Гайдара дерево рухнуло на тротуар, а на Советском проспекте задело провода.
Мощный шторм повалил десятки деревьев и оставил часть Калининграда без света. Фото © VK /Типичный Калининград
Не обошлось и без повреждения машин. На Банковской одно из растений упало на автомобиль и дорогу, а на Пролетарской крупная ветка приземлилась на припаркованный транспорт. На улице Павла Емельянова пострадали линии уличного освещения, на Магнитогорской оборвало кабели. В микрорайоне имени Александра Космодемьянского возникли перебои с электричеством.
Мощный шторм повалил десятки деревьев и оставил часть Калининграда без света. Фото © VK /Типичный Калининград
Ситуацию осложняет то, что листва с деревьев ещё не успела опасть. Из-за неё кроны сильнее сопротивляются воздушным потокам, поэтому даже крупные ветви не выдерживают шквалистых порывов. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.
На местах работают сотрудники МКУ «Чистота», специалисты «Горсвета» и городские спасатели. Аварийные бригады распиливают рухнувшие стволы, освобождают улицы и восстанавливают повреждённые электролинии. Все необходимые службы переведены в режим повышенной готовности.
Ранее Life.ru рассказывал о сильном шторме, который 8 июля повалил 13 деревьев и вызвал подтопления в Калининграде. Тогда на улице Колхозной ствол рухнул сразу на два автомобиля, а на нескольких участках города возникли перебои с электричеством. В тот же день стало известно о разрушительных последствиях непогоды на побережье области.
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