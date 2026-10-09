Водопады на лестницах и огромные волны: Мощный шторм обрушился на Калининград

Калининград оказался во власти мощного шторма: потоки воды превратили лестницы в водопады, на море поднялись огромные волны, а сильный ветер начал валить деревья прямо на автомобили и дороги. По данным городских служб, к 12:30 последствия стихии зафиксировали по десяти адресам.

В Калининграде затопило улицы из-за шторма. Видео © Telegram / Инцидент Калининград; Видео © Telegram / Калининград.Ru

Больше всего пострадали зелёные насаждения. На улицах Горького и Борзова, а также на проспекте Победы упавшие стволы перегородили проезжую часть. На Гайдара дерево рухнуло на тротуар, а на Советском проспекте задело провода.

Мощный шторм повалил десятки деревьев и оставил часть Калининграда без света. Фото © VK /Типичный Калининград

Не обошлось и без повреждения машин. На Банковской одно из растений упало на автомобиль и дорогу, а на Пролетарской крупная ветка приземлилась на припаркованный транспорт. На улице Павла Емельянова пострадали линии уличного освещения, на Магнитогорской оборвало кабели. В микрорайоне имени Александра Космодемьянского возникли перебои с электричеством.

Мощный шторм повалил десятки деревьев и оставил часть Калининграда без света. Фото © VK /Типичный Калининград

Ситуацию осложняет то, что листва с деревьев ещё не успела опасть. Из-за неё кроны сильнее сопротивляются воздушным потокам, поэтому даже крупные ветви не выдерживают шквалистых порывов. Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.

На местах работают сотрудники МКУ «Чистота», специалисты «Горсвета» и городские спасатели. Аварийные бригады распиливают рухнувшие стволы, освобождают улицы и восстанавливают повреждённые электролинии. Все необходимые службы переведены в режим повышенной готовности.