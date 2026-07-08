Самый мощный за последние 50 лет шторм обрушился на Калининградскую область в ночь на 8 июля. Волны высотой до пяти метров разрушили пляжи в Зеленоградске и смыли несколько прибрежных кафе.

Самый мощный за 50 лет шторм обрушился на Калининградскую область. Видео © Telegram / ЯНТАРНЫЙ ДЛБ (Новости Калининграда)

По данным МЧС, порывы западного и северо-западного ветра местами достигают 34 м/с. В Калининграде из-за шторма фиксировали падения деревья, повреждены линии электропередачи, на нескольких улицах затруднено движение транспорта. В регионе введён режим повышенной готовности, экстренные службы переведены на усиленный режим.

Жителям и туристам рекомендовано не выходить на пляжи и набережные, а также воздержаться от выхода в море на маломерных судах. Тем не менее на побережье заметили двух кайтсёрферов, которые решили воспользоваться стихией и вышли кататься, пишет SHOT.

Ранее Life.ru рассказывал, что штормовой ветер в Калининграде повалил 13 деревьев и вызвал локальные подтопления. Повреждения зафиксировали на нескольких улицах города. Из-за падения деревьев были повреждены автомобили, нарушена работа освещения и произошло отключение электричества в одном из домов.