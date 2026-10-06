Шторм в Финляндии оставил тысячи домов без света и обнулил цену электричества

Мощный шторм в Финляндии привёл к необычному эффекту: пока тысячи домохозяйств остались без электричества из-за поваленных деревьев и повреждённых линий, оптовая стоимость энергии в стране практически рухнула до нуля. Средняя цена на 6 октября составила всего €0,82 за МВт·ч, следует из данных Nord Pool.

В отдельные 15-минутные интервалы электричество в Финляндии торговалось даже по отрицательной цене — минимум опускался до минус €0,40 за МВт·ч. Максимальная стоимость за сутки составляла лишь €2,17. Для сравнения, средняя цена в сентябре достигала примерно €57 за МВт·ч.

Причиной резкого удешевления стала высокая выработка ветряных электростанций. По данным Fingrid, мощность ветроэнергетики поднималась примерно до 5,9 ГВт и обеспечивала более половины производства электричества в стране. Высокая выработка дешёвой возобновляемой энергии увеличила предложение на рынке.

Сам шторм при этом оказался разрушительным. Финский метеорологический институт заранее предупреждал о порывах свыше 20 м/с на западе страны и вероятных массовых отключениях. В течение дня без света оставались тысячи домов, особенно в Пирканмаа, Похьянмаа и Центральной Финляндии.

Удешевление электроэнергии затронуло и соседнюю Эстонию, связанную с Финляндией межсистемными линиями. Среднесуточная цена там опустилась примерно до €1,87 за МВт·ч. В Латвии и Литве ситуация была иной: 6 октября средние значения составляли около €63 за МВт·ч.

Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия рассматривает демонтаж части трансграничной энергетической инфраструктуры с Россией. Электроэнергию из РФ страна перестала импортировать ещё в мае 2022 года, после чего часть линий перестала использоваться по первоначальному назначению.