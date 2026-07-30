Финляндия отключит интернет-кабели с Россией: останется ли страна без зарубежного интернета

Финская компания Fingrid может с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены трансграничные оптоволоконные кабели. Однако это не означает, что Россия останется без доступа к зарубежному интернету. Операторам, вероятно, придётся перенаправить часть трафика по другим каналам, но массового отключения иностранных сайтов эксперты не ожидают.

Что именно Финляндия собирается отключить

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка, Fingrid предупредила российских операторов о возможном прекращении обслуживания трансграничных опор ЛЭП с 2027 года.

На этих опорах, помимо электрических проводов, размещены волоконно-оптические линии связи между Россией и Финляндией. После прекращения обслуживания конструкции могут демонтировать, а находящиеся на них кабели — отключить или перенести.

При этом речь идёт не обо всей интернет-инфраструктуре между двумя странами. Часть линий проходит по другим маршрутам: вдоль железных дорог, через отдельные наземные переходы и по дну Балтийского моря.

Публичного сообщения Fingrid с точным перечнем кабелей и утверждённым графиком демонтажа пока нет. Информация о планах компании появилась со ссылкой на представителей российского рынка связи.

Почему Финляндия хочет отказаться от обслуживания линий

Трансграничные опоры использовались прежде всего для передачи электроэнергии. После прекращения поставок российского электричества в Финляндию их обслуживание только ради размещённых на них линий связи могло стать экономически невыгодным.

Импорт российской электроэнергии в Финляндию был остановлен в мае 2022 года. С этого времени часть инфраструктуры фактически перестала использоваться по первоначальному назначению.

Отключит ли Финляндия России интернет

Нет, прекращение работы отдельных кабелей не приведёт к полному отключению России от мирового интернета.

Интернет-трафик передаётся по разветвлённой сети, состоящей из множества независимых маршрутов. Если одна линия перестаёт работать, операторы могут направить данные через другие пограничные переходы и международные каналы.

Даже при демонтаже кабелей на финских опорах ЛЭП у российских операторов сохранятся альтернативные маршруты:

другие линии связи с Финляндией;

наземные маршруты через Белоруссию;

соединения через страны Балтии;

подводные кабели в Балтийском море;

восточные и южные направления международного транзита.

Операторам придётся изменить маршрутизацию и, возможно, заранее арендовать дополнительную пропускную способность. Но для обычного пользователя эта работа должна пройти практически незаметно.

Правда ли через Финляндию проходит 70% зарубежного интернета России

В публикациях о ситуации встречается оценка, согласно которой через Финляндию может проходить до 60–70% зарубежного трафика российских операторов. Однако воспринимать эту цифру как официальную статистику нельзя.

Во-первых, операторы публично не раскрывают полную структуру международного трафика и загрузку отдельных кабелей. Во-вторых, оценка всего финского направления не равна доле линий, размещённых на опорах Fingrid.

По данным одного из источников «Коммерсанта», на этих опорах может находиться до 30% линий связи между Россией и Финляндией. Остальные кабели проходят по другим маршрутам и не зависят от обслуживания трансграничных ЛЭП.

Поэтому утверждение, что Финляндия может одним решением отключить большую часть российского интернета, некорректно.

Замедлится ли интернет в России

Полностью исключить временное ухудшение качества связи нельзя. После отключения части линий нагрузка на оставшиеся маршруты увеличится, а операторам потребуется перенастроить сеть.

Если дополнительные мощности будут подготовлены заранее, большинство пользователей изменений не заметит. При нехватке резервных каналов могут временно увеличиться задержки при подключении к отдельным зарубежным серверам.

Наиболее чувствительными к изменению маршрутов могут оказаться:

жители Северо-Запада России;

пользователи иностранных облачных сервисов;

онлайн-игроки, для которых важен низкий пинг;

компании, передающие большие объёмы данных за рубеж;

организации, использующие выделенные международные каналы.

Эксперты называют именно временный рост задержек и снижение резервирования, а не массовое исчезновение интернета.

Будут ли работать зарубежные сайты

Само решение Fingrid не блокирует сайты и онлайн-сервисы. Оно касается физического маршрута передачи данных, а не запрета доступа к конкретным ресурсам.



Зарубежные сайты продолжат работать через другие линии связи. В случае перегрузки отдельных каналов некоторые сервисы могут временно загружаться медленнее, но это не равнозначно блокировке или полному отключению иностранного сегмента интернета.

Подорожает ли интернет после решения Финляндии

Прямых оснований утверждать, что домашний или мобильный интернет обязательно подорожает, сейчас нет. Российские операторы не объявляли о повышении тарифов из-за ситуации с финскими линиями.

Перенаправление трафика может потребовать дополнительных расходов на аренду каналов, установку оборудования и расширение пропускной способности. Однако рост затрат операторов не всегда автоматически отражается на абонентской плате.

Компании могут использовать уже существующие резервы, перераспределить расходы или изменить цены только для отдельных корпоративных услуг. Поэтому связывать возможное повышение тарифов в 2027 году исключительно с решением Финляндии будет некорректно.

Когда могут демонтировать кабели

Источники на рынке связи называют 2027 год. Точная дата прекращения обслуживания, список затронутых линий и график демонтажа пока не опубликованы.

У операторов остаётся время, чтобы найти дополнительные маршруты, увеличить ёмкость резервных каналов и перенастроить передачу данных. Поэтому сценарий, при котором зарубежный интернет внезапно пропадёт в один день, выглядит маловероятным.

Нужно ли пользователям готовиться к отключению

Обычным пользователям предпринимать специальные меры не требуется. Менять провайдера, покупать дополнительное оборудование или подключать резервную линию только из-за планов Fingrid нет необходимости.

Резервное подключение может быть полезно компаниям, которым критически важен постоянный доступ к зарубежным серверам. Для домашнего интернета происходящее остаётся прежде всего технической задачей операторов связи.

Главное

Финляндия может прекратить обслуживание не всех интернет-кабелей с Россией, а части оптоволоконных линий, размещённых на трансграничных опорах ЛЭП.

Даже если эти кабели демонтируют в 2027 году, Россия не останется без зарубежного интернета. Операторы смогут перенаправить трафик через другие наземные и подводные маршруты.

Возможны временное увеличение задержек, снижение резервной пропускной способности и дополнительные расходы компаний связи. Однако оснований ожидать массового отключения зарубежных сайтов или резкого роста тарифов пока нет.

Вопросы и ответы

Финляндия действительно отключит интернет России?

Нет. Речь идёт о возможном демонтаже части линий связи, размещённых на опорах ЛЭП. У операторов останутся альтернативные международные маршруты.

Когда могут отключить кабели между Россией и Финляндией?

Источники называют 2027 год. Точная дата и полный список затронутых линий пока не опубликованы.

Правда ли через Финляндию проходит 70% российского интернета?

Это оценка одного из участников рынка, а не официальная статистика. Она относится ко всему финскому направлению и не означает, что весь этот трафик проходит по кабелям на опорах Fingrid.

Будут ли работать иностранные сайты?

Да. Трафик можно перенаправить через другие линии. Отдельные сервисы могут временно открываться медленнее при перегрузке каналов.

Может ли интернет подорожать в 2027 году?

Теоретически расходы операторов могут вырасти, но официальных заявлений о повышении тарифов из-за финских кабелей нет.