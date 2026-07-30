Иностранные сайты хотят обязать ввести вход по номеру телефона в России

В России могут обязать иностранные сайты и приложения обязать авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Проект третьего пакета антимошеннических мер оказался в распоряжении «Ведомостей».

Документ под неофициальным названием «Антифрод 3.0» предполагает правки в закон «Об информации». Владельцев зарубежных ресурсов обяжут три года хранить сведения о регистрации, входах в систему и удалении учётных записей. По запросу силовых структур эту информацию нужно будет предоставлять в рамках оперативно-разыскной деятельности.

В Минцифры уточнили, что пакет пока обсуждается. Делать выводы о его итоговом содержании преждевременно.

Юрист Максим Али заявил изданию, что подобные требования станут серьёзным испытанием для зарубежных площадок. Глобальные компании вряд ли готовы выделять российских пользователей в отдельный технический контур ради создания локальной авторизации.

При этом более болезненной выглядит необходимость подключиться к системе оперативно-разыскных мероприятий для передачи данных правоохранителям. Эксперт назвал более вероятным вариантом делегирование функции входа локальному юрлицу.

Эффективность описанных инициатив для борьбы с мошенничеством вызывает сомнения, добавил Али. Характерные схемы аферистов базируются в основном на онлайн-сервисах российских банков, а не на иностранных сайтах.

Действующий штраф для зарубежных компаний до 700 тысяч рублей вряд ли их испугает, так как взыскать эти средства за границей крайне сложно. Более действенной мерой может оказаться угроза блокировки ресурса, считает юрист.