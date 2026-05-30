В России повысят доступность мобильного интернета в сёлах и на трассах

Правительство России утвердило постановление, которое должно повысить доступность мобильной связи и интернета в сельских поселениях и на федеральных трассах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идёт о совместном использовании крупными операторами одной базовой станции в населённых пунктах с численностью менее тысячи человек. Такой же подход предусмотрен для отдельных участков федеральных автодорог.

Роскомнадзор ежегодно будет готовить предложения по включению территорий в специальный перечень и направлять их в Минцифры не позднее 15 марта. Затем ведомство в течение 30 дней передаст данные операторам, чтобы подтвердить техническую возможность совместного использования оборудования.

В первую очередь в список должны попадать наиболее населённые малые поселения и участки дорог, где услуги мобильной связи оказывает минимальное число компаний. Минцифры будет утверждать перечень по согласованию с Минтрансом ежегодно не позднее 1 сентября. Документ разместят на сайте министерства в течение трёх дней после утверждения.

