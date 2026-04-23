Минцифры предложило тянуть интернет-кабели в приграничные регионы России

Минцифры России предложило новый подход к обеспечению связи в приграничных регионах. Речь идёт о прокладке интернет-кабелей напрямую к домохозяйствам.

Инициатива обсуждалась на совещании с президентом. Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что в ряде таких районов фиксируются перебои с мобильной связью. По его словам, это связано с угрозой беспилотников и использованием средств радиоэлектронной борьбы. В этих условиях стабильная работа мобильного интернета затруднена.

«Наше предложение — вернуться на старую технологию и в этих населённых пунктах финансировать прокладку кабеля до конкретного потребителя, домохозяйства», — сказал Шадаев.

Ранее Владимир Путин заявил, что сбои в работе интернета в крупных городах иногда связаны с мерами по предотвращению террористических атак. По его словам, такое происходит нечасто, но, к сожалению, случается.