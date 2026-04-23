Интернет отключат — доступ останется: Президент дал важное поручение правительству

Президент России Владимир Путин поставил перед кабинетом министров задачу обеспечить непрерывную деятельность социально значимых ресурсов в периоды ограничений доступа к сети. Глава государства подчеркнул, что граждане не должны терять связь с важными цифровыми площадками даже в сложных ситуациях.

Лидер страны сравнил такую инициативу с возможностью совершать экстренные вызовы с мобильных телефонов, даже если баланс счета близок к нулю. По его мнению, аналогичный принцип должен действовать в отношении интернета.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов», — заявил Владимир Путин в ходе совещания.

Это требование касается прежде всего портала Госуслуг, онлайн-оплаты и возможности дистанционной записи к доктору. По словам главы государства, все необходимые технические решения для реализации такой инициативы в стране уже существуют, поэтому их внедрение необходимо завершить в ближайшее время.

Теперь профильным ведомствам предстоит разработать регламент, который позволит критически важным системам функционировать в условиях базовых сетевых ограничений. Ожидается, что реализация поручения сделает жизнь граждан более предсказуемой и безопасной.

Ранее Министерство цифрового развития РФ расширило перечень онлайн-сервисов, которые останутся доступными при возможных ограничениях мобильного интернета. В обновлённый список вошли сервисы из разных сфер — от экстренной помощи и медицины до банковских услуг и доставки. Среди новых участников указаны поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», «ОНФ», клиники «Медси» и «Мать и дитя», а также интернет-энциклопедия «Рувики» и система «ГЛОНАСС».