17 апреля, 06:39

Очереди больше не помеха: Через «Госуслуги» разрешили записываться к врачам на удобные даты

На «Госуслуги» добавили возможность записаться к врачу вне установленного срока

Поликлиника в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NATALLIA B

Россияне теперь могут через «Госуслуги» записаться к врачу на дату вне установленного срока оказания медицинской помощи, следует из постановления правительства. Речь идёт как о приёме у специалиста, так и о проведении диагностических инструментальных и лабораторных исследований.

«Гражданин имеет право осуществить запись <...> на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в документе. Порядок такой записи и предельные сроки определят территориальные программы государственных гарантий, пишет РИА «Новости».

Больничный для самозанятых в 2026: как оформить, сколько платить и как получить выплату — пошаговая инструкция
Ранее в Госдуме предложили через «Госуслуги» уведомлять россиян об эвакуации автомобиля. Парламентарии предлагают обязать операторов сообщать водителям, почему забрали машину, а также где именно она находится.

Матвей Константинов
