Очереди больше не помеха: Через «Госуслуги» разрешили записываться к врачам на удобные даты
Поликлиника в России.
Россияне теперь могут через «Госуслуги» записаться к врачу на дату вне установленного срока оказания медицинской помощи, следует из постановления правительства. Речь идёт как о приёме у специалиста, так и о проведении диагностических инструментальных и лабораторных исследований.
«Гражданин имеет право осуществить запись <...> на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в документе. Порядок такой записи и предельные сроки определят территориальные программы государственных гарантий, пишет РИА «Новости».
