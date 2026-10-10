Землетрясение в Панаме повредило более 400 зданий, 27 человек пострадали

В Панаме не менее 27 человек получили лёгкие травмы в результате землетрясения магнитудой 7,2 балла. Ещё около 300 человек эвакуировали. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на национальную систему гражданской защиты Sinaproc.

По данным агентства, в результате стихийного бедствия повреждены более 400 зданий, в том числе 118 образовательных учреждений. Информации о погибших у властей пока нет.

Разрушения зафиксированы в нескольких регионах страны. В провинции Кокле частично обрушился отель Dos Continentes, также пострадали церкви и фасады магазинов. В Лос-Сантосе повреждены жилые и административные здания, а также казармы пожарной службы и полиции.

Землетрясение произошло в пятницу в 12:56 по местному времени. По данным Института геонаук Университета Панамы, очаг находился на глубине около четырёх километров, а эпицентр — в 39 километрах к северо-западу от Тоноси.

После основного толчка в Панаме и прилегающих акваториях зарегистрировали многочисленные повторные сейсмические события. А пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, следовавший из Боготы в Панаму, подал сигнал общей аварийной ситуации и был перенаправлен в колумбийскую Картахену.